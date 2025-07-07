Масло рекордно здорожчало у світі

Статистичні дані вказують, що індекс цін на молочну продукцію ФАО у червні склав 154,4 пункту, що на 0,5% більше, ніж у травні, і на 20,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на щомісячний огляд Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Читайте також Ціни на продукти в Польщі і Україні: блогерка порівняла вартість популярних позицій

Найбільше зростання показав індекс цін на вершкове масло – на 2,8% до 225 пунктів, що є новим рекордом. Основними чинниками зростання цін на масло стали:

обмежена пропозиція в Океанії та Європейському Союзі;

активний імпортний попит з боку країн Азії, зокрема Близького Сходу;

сезонне скорочення виробництва в Новій Зеландії;

зменшення поголів'я корів у ЄС через екологічні обмеження;

у деяких західних регіонах ЄС – наслідки спалаху вірусу блутангу наприкінці 2024 року;

у США – зниження обсягів виробництва масла та зменшення запасів у порівнянні з минулим роком.

Важливо! Крім того, ціни на сир зростали третій місяць поспіль – на тлі стабільного попиту з боку роздрібної торгівлі та закладів громадського харчування у Східній Азії. Водночас ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, а ціни на сухе цільне молоко впали на 2,3% через слабкий попит і надлишкову глобальну пропозицію.