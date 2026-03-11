Подешевеют ли яйца после Пасхи: эксперт назвал главное препятствие

Весной яйца в Украине обычно дешевеют из-за сезонного роста предложения. Однако в этом году на цены могут повлиять более дорогое топливо и рост логистических расходов.

Цены на яйца могут не снизиться

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что несмотря на традиционное весеннее удешевление яиц, в 2026 году цены могут оставаться относительно высокими, сообщает "РБК-Украина". На стоимость продукта влияют расходы на корма, а также подорожание горючего и логистики.

По его словам, во второй половине весны цены на яйца обычно снижаются. Это связано с тем, что в домохозяйствах увеличивается количество кур, соответственно на рынке растет предложение, что постепенно уравновешивает спрос. В то же время в этом году на формирование цены влияют несколько факторов, которые могут сдерживать удешевление.

Прежде всего речь идет о затратах на корма, которые остаются основной составляющей себестоимости производства яиц.

Обратите внимание! Кроме того, значительное влияние имеет подорожание горючего. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо выросли, что привело к увеличению расходов на транспортировку продукции и доставку кормов.

Эксперт отмечает, что если после Пасхи цены на топливо не снизятся, существенного падения стоимости яиц ожидать не стоит, даже с учетом сезонных факторов.

По состоянию на 11 марта 2026 года цены на яйца в крупных торговых сетях Украины несколько отличаются.

В частности, десяток куриных яиц марки "Квочка" категории С1 стоит от 82 гривен 90 копеек до 87 гривен 14 копеек.

Самую низкую цену зафиксировано в сетях "АТБ" и "Фора" – 82 гривны 90 копеек за десяток. В сети NOVUS этот товар продают за 82 гривны 99 копеек.

Несколько дороже яйца стоят в сети Auchan – 84 гривны 90 копеек за десяток, тогда как самая высокая цена зафиксирована в супермаркетах "Сильпо" – 87 гривен 14 копеек.

