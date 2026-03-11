Ціни на яйця можуть не понизитись

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів, що попри традиційне весняне здешевлення яєць, у 2026 році ціни можуть залишатися відносно високими, повідомляє "РБК-Україна". На вартість продукту впливають витрати на корми, а також подорожчання пального і логістики.

За його словами, у другій половині весни ціни на яйця зазвичай знижуються. Це пов'язано з тим, що в домогосподарствах збільшується кількість курей, відповідно на ринку зростає пропозиція, що поступово врівноважує попит. Водночас цього року на формування ціни впливають кілька факторів, які можуть стримувати здешевлення.

Передусім йдеться про витрати на корми, які залишаються основною складовою собівартості виробництва яєць.

Зверніть увагу! Крім того, значний вплив має подорожчання пального. Через загострення ситуації на Близькому Сході ціни на паливо зросли, що призвело до збільшення витрат на транспортування продукції та доставлення кормів.

Експерт зазначає, що якщо після Великодня ціни на пальне не знизяться, суттєвого падіння вартості яєць очікувати не варто, навіть з урахуванням сезонних факторів.

Станом на 11 березня 2026 року ціни на яйця у великих торгівельних мережах України дещо відрізняються.

Зокрема, десяток курячих яєць марки "Квочка" категорії С1 коштує від 82 гривень 90 копійок до 87 гривень 14 копійок.

Найнижчу ціну зафіксовано у мережах "АТБ" та "Фора" – 82 гривні 90 копійок за десяток. У мережі NOVUS цей товар продають за 82 гривні 99 копійок.

Дещо дорожче яйця коштують у мережі Auchan – 84 гривні 90 копійок за десяток, тоді як найвищу ціну зафіксовано в супермаркетах "Сільпо" – 87 гривень 14 копійок.

