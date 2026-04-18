Цены на яйца после Пасхи: как изменилась стоимость в супермаркетах
- Цены на куриные яйца после Пасхи в разных супермаркетах колеблются от 65,91 грн до 85 грн за десяток.
- Покупка яиц поштучно может быть дешевле, например, в Варусе одно яйцо стоит 4,99 грн, что позволяет сэкономить на десятке.
На Пасху из-за повышенного спроса куриные яйца дорожают, в то же время после праздников цены должны стабилизировать. Однако делают ли это украинские сети супермаркетов – открытый вопрос.
Сколько стоит десяток куриных яиц?
О том, как меняются цены на продукт во время Пасхальных праздников, говорится в материале Новости.LIVE.
На Пасху растет спрос к традиционному и основному продукту праздника. Больший запрос соответственно увеличивает цену на продукт. Однако после праздников, ситуация должна была стабилизироваться.
Как отмечает издание, индекс потребительских цен в апреле 2026 года составляет 102,78%. Иными словами из-за влияния праздника и других факторов куриные яйца подорожали на 2,78%.
Минимальные цены на десяток яиц (фасованных, в упаковках):
- 65,91 гривны – Сильпо;
- 66,50 гривны – Варус;
- 73,90 гривны – Ашан;
- 79,29 гривны – Новус;
- 79,50 гривны – Метро;
- 79,50 гривны – Фора;
- 79,90 гривны – АТБ;
- 85 гривен – МегаМаркет.
Заметьте! Цены анализировали по онлайн-ресурсам соответствующих сетей супермаркетов.
Если же украинцы выбирают покупку куриных яиц поштучно, цены будут ниже. В Варусе одно яйцо стоит 4,99 гривны, то есть за десяток нужно будет заплатить 49,90 гривны.
Для сравнения, цена в сети за фасованный десяток – 66,50 гривны. То есть разница или же экономия составляет 16,60 гривны. Так, покупатели не переплачивают за бренд и упаковку, которое, кстати, может быть многократным.
В то же время одно куриное яйцо в Ашане стоит 5,90 гривны (в начале апреля стоимость была 6,80 гривны). Зато в Форе придется заплатить 5,79 гривны, когда перед Пасхой стоимость составляла 6,65 гривны за единицу.
МегаМаркет не изменил цену, одно яйцо стоит 8 гривен. Однако такой показатель все равно является более выгодным в пересчете на десяток яиц, которые можно купить в готовой упаковке.
Сколько стоили яйца перед Пасхой?
По данным сайта Минфин средняя стоимость упаковки яиц категории С1 составляла 87 гривен (по состоянию на 2 апреля 2026 года).
Обратите внимание! Цена яиц зависит от категории продукта, производителя и формата упаковки.
18 апреля 2026 года цены на яйца "Квочка" категории С1 в среднем составляют 87 гривен. Средняя цена на десяток яиц "Ясенсвит" – 87,23 гривны.
По сравнению со среднемесячными показателями марта 2026 года, нынешние цены на продукт остаются выше. Так в третьем месяце 10 яиц "Квочка" стоили 85,41 гривны, а "Ясенсвит" – 84,21 гривны.
Что еще нужно знать о ценах на продукты в Украине?
Из-за перепроизводства и импортной конкуренции цены на огурцы на украинских рынках начали значительно снижаться. Так, нынешняя стоимость колеблется от 90 до 145 гривен/килограмм.
В частности для хозяйств важно реализовать продукт, а не получить убытки от остатков овощей в большом количестве. Так, нужно быстро корректировать цены, подстраивая их к ситуации на рынке.
А вот цены на белокочанную капусту растут. Так, прошлогодние запасы продают на 25% дороже из-за сокращения предложения и роста спроса.