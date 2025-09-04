В Украине с начала недели подорожала белокочанная капуста. Рост цен связывают с сезонными факторами, которые временно вызвали ограниченное предложение.

Почему цены на капусту выросли?

Аналитики говорят, что с начала текущей недели в Украине начали повышаться цены на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

Читайте также Борщевой набор дешевеет: как изменились цены на овощи в Украине за неделю

Сейчас украинский рынок капусты переживает период межсезонья, когда реализация данной продукции средних сортов уже практически завершилась, а продажу поздних сортов начали лишь единичные хозяйства. Таким образом, ограниченное предложение в условиях активной торговли стимулирует рост цен в данном сегменте.

Обратите внимание! В частности, уже сегодня фермеры основных регионов производства предлагают белокочанную капусту к продаже по 7 – 16 гривен за килограмм (17 – 39 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам производителей, такое резкое подорожание обусловлено сразу несколькими факторами. Прежде всего это связано со значительным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а сбор урожая более поздней капусты пока начали единичные хозяйства. В то же время спрос в этом сегменте очень высокий, что также провоцирует рост цен.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас белокочанная капуста в Украине предлагается в среднем на 36% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка не исключают, что в начале следующей недели цены на эту продукцию могут вырасти еще больше. Однако уже через неделю они прогнозируют существенный ценовой спад, когда на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Урожай лука упал в 4 раза из-за перемещения производства на Запад Украины