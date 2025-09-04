В Україні з початку тижня подорожчала білокачанна капуста. Ріст цін пов'язують з сезонними чинниками, які тимчасово спричинили обмежену пропозицію.

Чому ціни на капусту зросли?

Аналітики говорять, що з початку поточного тижня в Україні почали підвищуватись ціни на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

Нині український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже практично завершилася, а продаж пізніх сортів розпочали лише поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у даному сегменті.

Зверніть увагу! Зокрема, вже сьогодні фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7 – 16 гривень за кілограм (17 – 39 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами виробників, таке різке подорожчання зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед це пов'язано зі значним скороченням пропозиції даної продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили сезон реалізації середніх сортів, а збирання врожаю пізнішої капусти поки що розпочали поодинокі господарства. Водночас попит у цьому сегменті дуже високий, що також провокує зростання цін.

Важливо! Експерти зазначають, що зараз білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не відкидають, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше. Проте вже за тиждень вони прогнозують суттєвий ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

