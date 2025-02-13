Цена картофеля постепенно снижается: какие цены в супермаркетах

Стоимость картофеля в Украине в 2024 году сильно выросла из-за неблагоприятных погодных условий. Однако сейчас наблюдается постепенное удешевление овоща благодаря стабилизации привлечением импорта и другим мерам.

Сколько стоит картофель в магазинах Украины

Осенью 2024 года стоимость картофеля в Украине рекордно выросла, передает 24 Канал. Цены в магазинах и на рынках достигли небывалых значений и побили рекорды десятилетия, однако сейчас уже стабилизировались и потихоньку снижаются.

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Ученая Института аграрной экономики Инна Сало отмечала, что на конец ноября – начало декабря 2024 года на рынке картофеля произошла определенная стабилизация цен благодаря привлечению импорта. По состоянию на середину февраля 2025 года средняя цена картофеля, по данным "Минфина", составляет 30,35 гривны за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на картофель в магазинах Украины:

Картофель, 1 килограмм

Auchan 26,80 гривны;

Megamarket 33,90 гривны;

Varus 27,90 гривны;

АТБ 25,89 гривны;

Картофель молодой, 1 килограмм

Auchan 44,90 гривны;

Картофель розовый, 1 килограмм

Auchan 36,90 гривен.

Важно! Благодаря привлечению импорта в конце 2024 и в начале 2025 года рынок картофеля в Украине стабилизировался на период новогодних праздников. Однако впоследствии цены немного выросли, после чего началось постепенное снижение.