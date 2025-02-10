Почему цены на картофель начали падать

Эксперты отмечают, что если до этого цена на картофель в Украине оставалась относительно стабильной в течение 2 недель, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Однако уже на текущей неделе многие производители все же вынуждены уступать в цене.

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Так, сегодня картофель хорошего качества фермеры отпускают по 18 – 28 гривен за килограмм (43 – 67 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, предлагаемых, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

По мнению участников рынка, основным поводом для пересмотра цен на картофель стало снижение покупательской активности в данном сегменте .

. Кроме того, качество предлагаемой продукции уже заметно ухудшилось из-за длительного хранения, и фермеры достаточно охотно уступают цену при реализации больших объемов.

Обратите внимание! В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на снижение цен, сейчас цена на картофель в Украине в среднем на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.