Вырастут ли цены на картофель

Причиной стало то, что Украина столкнулась с нехваткой семенного картофеля, пишет 24 канал со ссылкой на коммерческого директора компании "Ван Дайк Техникс" Андрея Марущака.

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Картофель кардинально дорожать не будет. Здесь все очень просто. Нынешняя цена обеспечивает непосредственный импорт картофеля из Нидерландов, Польши, Литвы. Из тех стран, где с урожайностью и качеством все очень хорошо,

– рассказал эксперт.

Обратите внимание! Он добавил, что эти страны готовы продавать картофель по той цене, которая есть здесь сегодня. Поэтому не следует ожидать, что "у них закончится картофель, а потом подорожает наш".

Почему украинцы будут питаться импортным картофелем

Однако из-за нехватки семенного картофеля, украинцы будут питаться импортным картофелем до следующего урожая. И по словам Марущака, эта проблема постигла не только украинских картофелеводов.

К этим сложностям добавились еще и тяжелые условия сбора картофеля летом прошлого года. Тогда многие украинские регионы пострадали от засухи и длительных осадков.

Андрей Марущак сказал, что некоторые фермеры столкнулись с тем, что вымокло до 30% полей. Это сказалось не только на количестве урожая, но и на его качестве.

Заметьте! Среди других факторов, которые негативно сказались на урожае картофеля, это – рост цен на средства защиты и удобрения.