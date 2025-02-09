Чи виростуть ціни на картоплю

Причиною стало те, що Україна стикнулась із браком насіннєвої картоплі, пише 24 канал з посиланням на комерційного директора компанії "‎Ван Дайк Технікс‌‌‌‌‌‌‌‎"‎ Андрія Марущака.

Читайте також Яйця в Україні подорожчають: чи варто купувати їх зараз

Картопля кардинально дорожчати не буде. Тут все дуже просто. Нинішня ціна забезпечує безпосередній імпорт картоплі з Нідерландів, Польщі, Литви. З тих країн, де з урожайністю та якістю все дуже добре,

– розповів експерт.

Зверніть увагу! Він додав, що ці країни готові продавати картоплю за тією ціною, яка є тут сьогодні. Тому не слід очікувати, що "в них закінчиться картопля, а потім подорожчає наша‌‌‌‌‌‌‌‎"‎.

Чому українці харчуватимуться імпортною картоплею

Однак через брак насіннєвої картоплі, українці харчуватимуться імпортною картоплею до наступного врожаю. І зі слів Марущака, ця проблема спіткала не лише українських картоплярів.

До цих складнощів додались ще й важкі умови збирання картоплі влітку минулого року. Тоді багато українських регіонів постраждали від посухи та тривалих опадів.

Андрій Марущак сказав, що деякі фермери стикнулись із тим, що вимокло до 30% полів. Це позначилось не тільки на кількості врожаю, але й на його якості.

Зауважте! Серед інших факторів, які негативно позначились на врожаї картоплі, це – зростання цін на засоби захисту та добрива.