Як змінилась вартість яєць

Аналітик Максим Гопка каже, що на здешевшання яєць після Нового року вплинуло збільшення пропозиції, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Зверніть увагу! За словами Гопки, торік виробництво яєць зросло на 0,7%.

Максим Гопка Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Ціни на яйця неочікувано трохи відкотилися назад після Нового року, швидше за все, через те, що в Україні немає сильних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря упродовж останнього місяця була переважно плюсова, а тому затрати на виробництво були не такими суттєвими.

Гопка каже, що яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем. Однак, є і вірогідність утримання вартості цього продукту на рівні, який є зараз.

Може й бути така ситуація, що вартість яєць взагалі не зросте, а триматиметься на тому ж самому рівні. Все залежатиме від того, які в квітні будуть погодні умови. Якщо у березні-квітні буде тепло, то передумов до зростання ціни не буде,

– зауважує Гопко.

Зауважте! Гопко каже, що через кілька днів після Великодня вартість яєць може опуститися на рівень 2024 року.