Как изменилась стоимость яиц

Аналитик Максим Гопка говорит, что на удешевление яиц после Нового года повлияло увеличение предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Обратите внимание! По словам Гопки, в прошлом году производство яиц выросло на 0,7%.

Максим Гопка Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Цены на яйца неожиданно немного откатились назад после Нового года, скорее всего, из-за того, что в Украине нет сильных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в течение последнего месяца была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были не такими существенными.

Гопка говорит, что яйца могут вырасти в цене перед Пасхой. Однако, есть и вероятность удержания стоимости этого продукта на уровне, который есть сейчас.

Может и быть такая ситуация, что стоимость яиц вообще не вырастет, а будет держаться на том же самом уровне. Все будет зависеть от того, какие в апреле будут погодные условия. Если в марте-апреле будет тепло, то предпосылок к росту цены не будет,

– отмечает Гопко.

Заметьте! Гопко говорит, что через несколько дней после Пасхи стоимость яиц может опуститься на уровень 2024 года.