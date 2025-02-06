Аграрии обеспокоены из-за недостатка осадков

С ноября по январь выпало лишь 79,6 миллиметра осадков, что значительно меньше среднего показателя в 117 миллиметров, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Аграрии отмечают, что впервые за последние семь сезонов наблюдается такая нехватка влаги для озимых культур. Поэтому, минимальное количество осадков в зимний период и критически низкие запасы почвенной влаги вызывают серьезное беспокойство у фермеров.

Обратите внимание! Кроме того, во время осенней посевной кампании значительная часть территории Украины оставалась без осадков. Фермеры были вынуждены сеять в пересушенную почву, надеясь на обильные зимние снегопады.

Посевы под угрозой

Фермеры засеяли 5,24 миллиона гектаров озимых зерновых для урожая 2025 года, где доминирует пшеница. Озимая пшеница составляет около 95% от всего объема украинской пшеницы.

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в прошлом году заявил, что урожай пшеницы в Украине в 2025 году может вырасти до 25 миллионов тонн по сравнению с примерно 22 миллионами тонн в 2024 году. Рост урожая должен быть благодаря увеличению посевных площадей при условии благоприятных погодных условий.

Интересно! В феврале 2025 года, как прогнозируют синоптики, осадков тоже будет немного – от 25 до 65 мм осадков за месяц, что значительно меньше среднестатистических показателей.