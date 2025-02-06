Аграрії стурбовані через нестачу опадів

З листопада по січень випало лише 79,6 міліметра опадів, що значно менше за середній показник у 117 міліметрів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Аграрії зазначають, що вперше за останні сім сезонів спостерігається така нестача вологи для озимих культур. Відтак, мінімальна кількість опадів у зимовий період і критично низькі запаси ґрунтової вологи викликають серйозне занепокоєння у фермерів.

Зауважте! Крім того, під час осінньої посівної кампанії значна частина території України залишалася без опадів. Фермери були змушені сіяти в пересушений ґрунт, сподіваючись на рясні зимові снігопади.

Посіви під загрозою

Фермери засіяли 5,24 мільйона гектарів озимих зернових для врожаю 2025 року, де домінує пшениця. Озима пшениця становить близько 95% від усього обсягу української пшениці.

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький минулого року заявив, що врожай пшениці в Україні у 2025 році може зрости до 25 мільйонів тонн у порівнянні з приблизно 22 мільйонами тонн у 2024 році. Зростання врожаю мало б бути завдяки збільшенню посівних площ за умови сприятливих погодних умов.

Цікаво! У лютому 2025 року, як прогнозують синоптики, опадів теж буде небагато – від 25 до 65 мм опадів за місяць, що значно менше за середньостатистичні показники.