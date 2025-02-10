Чому ціни на картоплю почали падати

Експерти відзначають, що якщо до цього ціна на картоплю в Україні залишалася відносно стабільною протягом 2 тижнів, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Однак вже на поточному тижні багато виробників все ж таки змушені поступатися в ціні.

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Так, сьогодні картоплю гарної якості фермери відпускають по 18 – 28 гривень за кілограм (43 – 67 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що пропонуються, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

На думку учасників ринку, основним приводом для перегляду цін на картоплю стало зниження купівельної активності в даному сегменті .

. Крім того, якість пропонованої продукції вже помітно погіршилася через тривале зберігання, і фермери досить охоче поступаються ціною при реалізації великих обсягів.

Зверніть увагу! Водночас експерти зазначають, що, попри зниження цін, зараз ціна на картоплю в Україні в середньому на 21% вища, ніж на початку лютого 2024 року.