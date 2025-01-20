Почему колеблются цены на картофель: какая стоимость будет в феврале

С осени 2024 года стоимость картофеля росла из-за плохого урожая, вызванного неблагоприятной погодой летом. Сейчас же определенные факторы способствуют падению цен.

Почему стоимость картофеля не может стабилизироваться

Руководитель отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович говорит, что на рынке наблюдается незначительное снижение цены на картофель, сообщает 24 Канал.

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Основными причинами этого является увеличение импорта картофеля из стран, где ее стоимость ниже, например, из Литвы и Польши. А также сезонное снижение спроса на картофель после праздничного периода,

– говорит Татьяна Попович.

Дефицита картофеля на рынке, по ее словам, не наблюдается. Она представлена из разных регионов и включает широкий выбор сортов:

Мелоди

Белая Роса

Бананка

Сорая

Коннект

Королева Анна

Тайфун

Обычно, наиболее популярными среди покупателей являются сорта "Мелоди" и "Белая Роса". Они имеют отличные вкусовые свойства и наиболее оптимальны в приготовлении.

Какие прогнозы относительно стоимости картофеля в 2025 году

В феврале-марте ожидается возможный рост цен на картофель, обусловлено снижением предложения картофеля на внутреннем рынке из-за сокращения запасов в хранилищах, отсутствием дополнительных импортных поставок, если условия внешних рынков изменятся, потенциальными логистическими или экономическими осложнениями, которые могут повлиять на стабильность поставок,

– отмечает Татьяна Попович.

Анализируя прошлый год фермеры, реализующие картофель на рынке "Шувар", отмечают, что одним из ключевых факторов повышения цен стала более низкая урожайность картофеля в текущем сезоне. Это, по их мнению, было вызвано неблагоприятными погодными условиями: от внезапных заморозков до засухи, аномальной жары и недостатка осадков.

Обратите внимание! Дополнительными факторами стали содержание больших объемов картофеля в хранилищах с целью ожидания ценового роста и рост спроса на импортный картофель.

В целом несмотря на рост цен в 2024 году на рынке "Шувар" реализовано на 9% больше картофеля, чем в 2023 году. Средняя цена на картофель в декабре 2024 составила 22,17 гривны за килограмм, что почти на 88% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Самой низкой была цена в 2022 году, поскольку данный год был богатым на урожай картофеля, и предложение на рынке картофеля значительно превышало спрос.