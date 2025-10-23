Картофель начал дорожать: сколько стоит килограмм в супермаркете

Стоимость картофеля в этом году благодаря урожаю держалась на приемлемом уровне. Однако сейчас цены уже начали подниматься.

Какие цены на картофель сейчас в магазинах?

В прошлом, 2024 году погода подсунула отечественным картофелеводам неприятный сюрприз в виде засухи и сильной жары, что не способствовало хорошему урожаю. Поэтому цены на картофель уже с середины лета взлетели более чем вдвое, достигнув в октябре-ноябре стоимости в более 30 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина".

В 2025 году картофель довольно неплохо уродил, поэтому уже с началом сбора первого урожая молодого картофеля цена начала падать, скатившись до около 15 гривен за килограмм. Однако сейчас, по данным EastFruit, цены потихоньку пошли вверх.

Стоимость килограмма картофеля в популярных супермаркетах Украины сейчас составляет:

Auchan 15,30 гривны;

15,30 гривны; Megamarket 15,90 гривны;

15,90 гривны; АТБ 13,45 гривны;

13,45 гривны; Сильпо 15,40 гривны;

15,40 гривны; Metro 13,80 гривны;

13,80 гривны; Varus 15,90 гривны.

