Картопля почала дорожчати: скільки коштує кілограм у супермаркеті

Вартість картоплі цього року завдяки врожаю трималася на прийнятному рівні. Однак наразі ціни вже почали підійматися.

Які ціни на картоплю наразі у магазинах?

Минулого, 2024 року погода підсунула вітчизняним картоплярам неприємний сюрприз у вигляді засухи і сильної спеки, що не сприяло гарному врожаю. Через це ціни на картоплю вже з середини літа злетіли більш ніж удвічі, сягнувши у жовтні-листопаді вартості у понад 30 гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані "Мінфіну".

У 2025 році картопля доволі непогано вродила, тому вже з початком збору першого врожаю молодої картоплі ціна почала падати, скотившись до близько 15 гривень за кілограм. Однак наразі, за даними EastFruit, ціни потихеньку пішли вгору.

Вартість кілограма картоплі у популярних супермаркетах України наразі складає:

Auchan 15,30 гривні;

15,30 гривні; Megamarket 15,90 гривні;

15,90 гривні; АТБ 13,45 гривні;

13,45 гривні; Сільпо 15,40 гривні;

15,40 гривні; Metro 13,80 гривні;

13,80 гривні; Varus 15,90 гривні.

