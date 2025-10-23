Картопля почала дорожчати: скільки коштує кілограм у супермаркеті
- Ціни на картоплю в супермаркетах України варіюються від 13,45 до 15,90 гривні за кілограм.
- Після гарного врожаю 2025 року ціна на картоплю знизилася, але зараз почала знову зростати.
Вартість картоплі цього року завдяки врожаю трималася на прийнятному рівні. Однак наразі ціни вже почали підійматися.
Які ціни на картоплю наразі у магазинах?
Минулого, 2024 року погода підсунула вітчизняним картоплярам неприємний сюрприз у вигляді засухи і сильної спеки, що не сприяло гарному врожаю. Через це ціни на картоплю вже з середини літа злетіли більш ніж удвічі, сягнувши у жовтні-листопаді вартості у понад 30 гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані "Мінфіну".
У 2025 році картопля доволі непогано вродила, тому вже з початком збору першого врожаю молодої картоплі ціна почала падати, скотившись до близько 15 гривень за кілограм. Однак наразі, за даними EastFruit, ціни потихеньку пішли вгору.
Вартість кілограма картоплі у популярних супермаркетах України наразі складає:
- Auchan 15,30 гривні;
- Megamarket 15,90 гривні;
- АТБ 13,45 гривні;
- Сільпо 15,40 гривні;
- Metro 13,80 гривні;
- Varus 15,90 гривні.
