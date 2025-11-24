Мировые цены на кофе упали: Трамп снял импортные пошлины с Бразилии

Стоимость кофе на мировых биржах существенно упала после отмены Трампом таможенных тарифов на импорт продуктов из Бразилии. В предыдущие месяцы рост стоимости в розницу был довольно значительным.

Цены на кофе заметно упали

Мировые цены на кофе резко упали 21 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отменил 40% пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Бразилии.

Розничные цены на кофе в США в сентябре выросли на 40% в годовом измерении, частично из-за пошлин. Рост цен на продукты питания является одной из ключевых причин падения рейтинга поддержки Трампа до самого низкого уровня с момента его возвращения к власти, свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, поставляет в Соединенные Штаты – крупнейшего потребителя кофе в мире – около трети всех зерен.

Фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE, которые используются как ориентир для ценообразования на кофе во всем мире, снизились на 4,4%, до 3,6020 доллара за пол килограмма, после того, как ранее упали более чем на 6%, до двухмесячного минимума.

Цены фьючерсов на кофейные зерна сорта робуста, которые обычно используются в растворимом кофе, снизились на 4,2%, до 4438 долларов за тонну, после того, как ранее упали на 8%.

Кроме пошлин, трейдеры также пытаются оценить убытки от наводнений и оползней в основном регионе выращивания робусты во Вьетнаме, где количество погибших достигло 41 человека.

Обратите внимание! Брокер из Лондона отметил, что рынок несколько преувеличил реакцию на изменение позиции Трампа относительно пошлин, поскольку в определенной степени она была ожидаемой.

