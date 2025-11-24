Світові ціни на каву впали: Трамп зняв імпортні мита з Бразилії

Вартість кави на світових біржах істотно впала після скасування Трампом митних тарифів на імпорт продуктів з Бразилії. У попередні місяці зростання вартості у роздріб було доволі значним.

Ціни на каву помітно впали

Світові ціни на каву різко впали 21 листопада, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп скасував 40% мита на імпорт сільськогосподарської продукції з Бразилії.

Роздрібні ціни на каву в США у вересні зросли на 40% у річному вимірі, частково через мита. Зростання цін на харчові продукти є однією з ключових причин падіння рейтингу підтримки Трампа до найнижчого рівня від моменту його повернення до влади, свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Бразилія, найбільший у світі виробник кави, постачає до Сполучених Штатів – найбільшого споживача кави у світі – близько третини всіх зерен.

Ф'ючерси на каву арабіка на біржі ICE, які використовуються як орієнтир для ціноутворення на каву в усьому світі, знизилися на 4,4%, до 3,6020 долара за пів кілограма, після того, як раніше впали більш ніж на 6%, до двомісячного мінімуму.

Ціни ф'ючерсів на кавові зерна сорту робуста, які зазвичай використовуються в розчинній каві, знизилися на 4,2%, до 4438 доларів за тонну, після того, як раніше впали на 8%.

Окрім мит, трейдери також намагаються оцінити збитки від повеней і зсувів ґрунту в основному регіоні вирощування робусти у В’єтнамі, де кількість загиблих сягнула 41 людини.

Зверніть увагу! Брокер з Лондону зазначив, що ринок дещо перебільшив реакцію на зміну позиції Трампа стосовно мит, оскільки певною мірою вона була очікуваною.

