Украинская кукуруза испытывает давление со стороны американской на международном рынке

Из-за удешевления кукурузы из США украинская кукуруза сильно потеряла позиции на международном рынке. Еще больше усугубляет ситуацию слабый спрос.

Украинская кукуруза дешевеет в экспорте

Закупочные цены на украинскую кукурузу и дальше снижаются из-за слабого спроса со стороны экспортеров, падение цен на пшеницу и давление со стороны дешевого зерна из США, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroReview. Сейчас экспортные цены на кукурузу в Украине составляют 225 – 228 долларов за тонну, а на фуражную пшеницу – уже по 210 – 214 долларов за тонну.

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Некоторые трейдеры временно удерживают цены на более высоком уровне, чтобы выполнить контракты, подписанные до конца мая или начала июня. По данным издания, крупные международные трейдеры фактически приостановили закупки украинской кукурузы, ожидая новых выгодных предложений.

Давления добавляет американское зерно

Рост поставок кукурузы из США и Южной Америки по более низким ценам также усложняет ситуацию. Так, только за неделю (с 8 по 15 мая) США экспортировали 1,72 миллиона тонн кукурузы – на 32% больше, чем неделей ранее.

Крупнейшим покупателем оставалась Мексика. Это связано с желанием импортеров успеть закупить зерно до завершения 90-дневной отсрочки американских пошлин.

В целом американский экспорт кукурузы уже достиг 45,5 миллиона тонн, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для выполнения прогноза USDA в 66 миллиона тонн до конца сезона еженедельный экспорт должен составлять не менее 1,5 миллиона тонн, что осложняется ожидаемым ростом поставок из Аргентины и Бразилии с июля.

Обратите внимание! На этом фоне фьючерсы на кукурузу в Чикаго растут: июльские – до 176,2 доллара за тонну, в декабрьские - до 173,9 доллара за тонну. Американское зерно остается самым дешевым на мировом рынке.

Украинский экспорт кукурузы сокращается

В Украине же темпы экспорта замедлились. В мае 2025 года экспорт кукурузы составил лишь 1,26 миллиона тонн, тогда как в прошлом году – 2,36 миллиона. Всего за сезон – 19,8 миллиона тонн против 25,3 миллиона в прошлом году. В то же время до конца маркетингового года Украина может достичь прогноза USDA в 22 миллиона тонн.

Посевная кампания кукурузы продолжается. Сейчас засеяно 3,5 миллиона гектар – 87% от плана. Это почти столько, сколько и в прошлом году. Мощные осадки и высокие цены на рынке могут даже увеличить площади сверх запланированного.

Важно! При благоприятной погоде и увеличении предложения уже в начале июня цены на кукурузу могут снизиться до 215 – 220 долларов за тонну с доставкой в порт, что приближает их к уровню международных тендеров на июль-август.