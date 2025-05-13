Несмотря на урожай в США будет дефицит кукурузы, несмотря на урожай

Аналитик сырьевых рынков Reuters Карен Браун сообщила, что американские фермеры могут собрать рекордный урожай кукурузы в будущем 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, совокупное производство среди ключевых экспортеров кукурузы в Южной Америке также запланировано на исторический максимум в 2025-26 годах.

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USDA прогнозирует, что в 2025 – 2026 маркетинговом году мировые конечные запасы кукурузы упадут до самого низкого уровня с 2012 – 2013 годов. Ожидается, что они составят 277,8 миллиона тонн, что на 3% меньше, чем в этом году, и на 16% меньше по сравнению с сезоном 2023 – 2024. По оценкам, это лишь 18,9% от общего потребления – самый низкий уровень за более чем десятилетие.

Обратите внимание! Спрос на кукурузу остается высоким, что означает: США должны получить рекордный урожай, чтобы избежать дальнейшего сокращения предложения. Между тем конечные запасы кукурузы в самих США также прогнозируются на низком уровне – лишь 1,8 млрд бушелей.

Что провоцирует нехватку кукурузы

Китай снова выступает ключевым фактором: хотя его урожай может быть рекордным, темпы роста будут самыми медленными за последние пять лет. Импорт Китаем кукурузы, по оценкам USDA, вырастет, тогда как Пекин прогнозирует стабильность. Если же исключить Китай из общей статистики, запасы кукурузы, наоборот, вырастут на 7% – но останутся на втором самом низком уровне за 13 лет.

Кроме того, конкуренция на рынке экспорта обостряется: Бразилия планирует существенно увеличить урожай в 2024 – 2026 годах, а Мексика – главный импортер американской кукурузы – не планирует менять объемы закупок.

Важно! USDA закладывает в свой прогноз рекордный урожай в США – 15,82 млрд бушелей, что на 6,4% больше прошлогоднего показателя. Прогнозируемая урожайность – 181 бушель с акра, что превышает прошлогодний максимум в 179,3. Однако аналитики сомневаются в реалистичности такого роста, особенно в условиях конкуренции и нестабильной погоды.

Как отмечает Браун, все больше внимания сосредоточено на площади посевов: ожидается, что она может вырасти с 95,3 до 97 миллиона акров, что может существенно повлиять на объемы производства и обработки кукурузы, превысив границу в 2 миллиарда бушелей.