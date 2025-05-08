Что пострадало от мороза больше всего

В южно – восточных областях три волны весенних заморозков и дефицит влаги негативно повлияли на будущий урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на SuperAgronom. Из-за этого часть площадей придется пересевать.

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Больше всего пострадал озимый рапс, особенно в низинах рек, балках и на холмах. Именно во время тех заморозков был период цветения рапса, а мороз повредил как нижний ярус, так и верхний. Поэтому однозначно будет полное выпадение цвета и на урожай можно не надеяться,

– отметил менеджера по развитию агротехнологий Южного региона LNZ Group Сергей Корнюшенко.

Повреждения получили также озимая пшеница, ранние посевы кукурузы и подсолнечника.

Из-за заморозков пшеница приостановила рост, кое-где даже полностью повреждены нижние листья. Она уже пустила флаговый листок и должна была скоро колоситься, но мороз ее подавил. Сегодня я побывал в нескольких хозяйствах Днепропетровщины. Влага есть аж на глубине 8 – 10 сантиметров,

– подытожил специалист.

По словам эксперта, если в ближайшее время не будет продуктивных осадков, то даже если посеять глубже, неизвестно, когда то зерно прорастет.

Кукуруза и другие культуры также в опасности

Также пострадали и ранние посевы кукурузы, в частности на Днепропетровщине, Харьковщине, Запорожье. Где уже растения были в фазе 2 – 3 листочков, они померзли и поскручивались, хотя точка роста в основном живая осталась. Кукуруза такая отойдет, но понятно, что запланированного урожая не достичь. По мнению Сергея Корнюшенко, снижение урожайности в таких посевах кукурузы может достигать 20 – 30%.

По его словам, на подсолнечнике также больше пострадали те растения, которые выпустили уже 2 – 3 настоящих листа. Правда, точка роста тоже преимущественно живая, хотя он видел по крайней мере одно поле, где подсолнечник вымерз полностью и его придется пересевать.

А еще я наблюдал такие последствия заморозков на подсолнечнике: где семядоли только вышли из почвы и ударили морозы, и они просто получили стресс и не раскрылись. Что будет дальше с такими посевами – пока неизвестно,

– рассказал аграрий.

Обратите внимание! Вообще, у аграриев южно – восточных областей, которые еще не сеяли поздние яровые, сейчас дилемма. С одной стороны почва прогрета, но есть угроза заморозков. С другой стороны – традиционная нехватка осадков и влаги, но на днях обещают дожди. Поэтому многие пока рискуют и сеют, чтобы успеть до дождей. Хотя синоптики снова предсказывают, что на днях будет похолодание и заморозки.