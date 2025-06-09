В мае, по данным ФАО, резко упали мировые цены на кукурузу: что повлияло

Цены на зерновые постоянно растут на мировых рынках. В течение прошлого месяца общий уровень вырос из-за существенного подорожания кукурузы.

Кукуруза заметно подорожала

В мае 2024 года среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 109 пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ФАО. Это на 1,8% ниже, чем в апреле, и на 8,2% ниже, чем в мае 2024 года.

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Основной причиной снижения зернового индекса стало резкое падение цен на кукурузу. Мировой рынок сейчас переживает активную конкуренцию, а предложение растет – в Аргентине и Бразилии уборка урожая идет быстрее, чем в прошлом году.

Также на стоимость повлияли прогнозы о рекордном урожае кукурузы в США в 2025 году. К тому же подешевели другие кормовые зерновые – сорго и ячмень.

Обратите внимание! Пшеница потеряла в цене умеренно. Причины – снижение глобального спроса и благоприятные погодные условия в Северном полушарии, которые поддерживают хорошее состояние посевов. Дожди в конце мая уменьшили риск засухи в Европе, Черноморском регионе и США.