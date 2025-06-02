Погодные условия повлияли на предстоящую жатву

Директор Института зерновых культур Владислав Черчель рассказал, что сочетание засухи и холодов вызвало резкие региональные контрасты в развитии посевов зерновых, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.

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Ученый отметил, что на Юге и Востоке из-за сильной засухи и теплового стресса возможно преждевременное завершение вегетации и ранняя жатва. Зато в западных и северных регионах низкие температуры могут задержать созревание, что приведет к позднему старту уборочной кампании.

Как отмечается, текущая посевная кампания проходит в условиях самого холодного мая за последние два десятилетия: температуры были на 4 – 6 градусов Цельсия ниже нормы, а частые заморозки задержали вегетацию. В то же время южные и восточные регионы страдают от длительной засухи, что ухудшило дефицит влаги в почве.

Важно! Украинские метеорологи предупреждают о приближении волн жары до +40 градусов Цельсия и возможных торнадо, что создает дополнительные риски для ключевых культур, таких как кукуруза, соя и подсолнечник, во время критических фаз развития: "Нестабильная погода в июне будет решающей для окончательного графика жатвы".