Погодні умови вплинули на майбутні жнива

Директор Інституту зернових культур Владислав Черчель розповів, що поєднання посухи та холодів спричинило різкі регіональні контрасти в розвитку посівів зернових, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri.

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Науковець наголосив, що на Півдні та Сході через сильну посуху й тепловий стрес можливе передчасне завершення вегетації та ранні жнива. Натомість у західних і північних регіонах низькі температури можуть затримати дозрівання, що призведе до пізнього старту збиральної кампанії.

Як зазначається, поточна посівна кампанія проходить за умов найхолоднішого травня за останні два десятиліття: температури були на 4 – 6 градусів Цельсія нижчими за норму, а часті заморозки затримали вегетацію. Водночас південні та східні регіони потерпають від тривалої посухи, що погіршило дефіцит вологи у ґрунті.

Важливо! Українські метеорологи попереджають про наближення хвиль спеки до +40 градусів Цельсія та можливі торнадо, що створює додаткові ризики для ключових культур, таких як кукурудза, соя та соняшник, під час критичних фаз розвитку: "Нестабільна погода в червні буде вирішальною для остаточного графіка жнив".