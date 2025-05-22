В России стремительно дорожают лук и капуста

В России за последнее время сильно подорожали капуста и лук. Годовой рост достигает довольно больших значений, а цены может стабилизировать только значительных объемов импорт

Цены на лук и капусту в России растут

К 12 мая 2025 года средняя цена на лук в розничной торговле, по данным Росстата, составила 72 рубля 30 копеек за килограмм, а белокочанная капуста подорожала до 75 рублей 20 копеек за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на росми со ссылкой на росми. За год цена на лук выросла на 87,2%, на капусту – на 56,8%.

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Эти показатели значительно превышают рост цен на другие овощи из так называемого борщевого набора: свекла подорожала на 11,9%, свежие помидоры – на 1,2%, а морковь даже подешевела. В 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился на 5,6% и составил 873 600 тонн. Урожай лука снизился на 0,7%, до 1120000 тонн.

Обратите внимание! Урожайность лука в сельскохозяйственных организациях упала на 9,4%, а в крестьянско-фермерских хозяйствах – на 3,5%. Качество продукции также ухудшилось: доля мелкого, нетоварного лука выросла.

Аналитики отмечают, что капуста пользуется повышенным спросом осенью и в начале зимы, поскольку остается доступным источником клетчатки и витаминов на фоне роста цен на импортные овощи и фрукты. На середину весны запасы капусты значительно сокращаются.

Важно! Стабилизировать цены может увеличение предложения импортной молодой капусты, преимущественно из Ирана и Узбекистана.