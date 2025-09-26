Цены на лук в Украине на этой неделе ожидаемо начали снижаться. Килограмм лука в магазине сейчас стоит заметно дешевле, чем в прошлом году.

Почему лук сейчас продолжает дешеветь?

С начала текущей недели на украинском рынке наблюдалось очередное снижение отпускных цен на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

Важно! Основной причиной понижательного ценового тренда, по словам производителей, стало начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло существенное увеличение предложения данной продукции на рынке.

На сегодня оптовые цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6 – 13 гривен за килограмм (15 – 31 цент за килограмм), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Аналитики отмечают, что фермеры в это время избавляются преимущественно от лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.

Обратите внимание! На данный момент лук в Украине уже стоит в среднем на 24% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом многие игроки рынка отмечают существенное сокращение урожая качественного лука в текущем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.

Сколько стоит лук в супермаркетах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на лук в крупных сетях супермаркетов Украины. 1 килограмм лука, по данным "Минфина", стоит:

Auchan 10,90 гривны;

Novus 8,99 гривны;

Metro 12,40 гривны;

Megamarket 12,90 гривны;

АТБ 9,89 гривны;

Сильпо 9,90 гривны;

Varus 8,90 гривны.

