Лук в Украине начал дешеветь: сколько стоит килограмм в супермаркете
- Цены на лук в Украине снизились до 6 – 13 гривен за килограмм из-за увеличения предложения поздних сортов.
- В супермаркетах, таких как Auchan, Novus и Metro, цены на лук варьируются от 8,90 до 12,90 гривен за килограмм.
Цены на лук в Украине на этой неделе ожидаемо начали снижаться. Килограмм лука в магазине сейчас стоит заметно дешевле, чем в прошлом году.
Почему лук сейчас продолжает дешеветь?
С начала текущей недели на украинском рынке наблюдалось очередное снижение отпускных цен на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
Читайте также Овощи в основном дешевели: как изменились цены на рынке Украины за неделю
Важно! Основной причиной понижательного ценового тренда, по словам производителей, стало начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях страны, что повлекло существенное увеличение предложения данной продукции на рынке.
На сегодня оптовые цены на лук на внутреннем рынке уже снизились до уровня 6 – 13 гривен за килограмм (15 – 31 цент за килограмм), что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Аналитики отмечают, что фермеры в это время избавляются преимущественно от лука, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.
Обратите внимание! На данный момент лук в Украине уже стоит в среднем на 24% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом многие игроки рынка отмечают существенное сокращение урожая качественного лука в текущем сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.
Сколько стоит лук в супермаркетах?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на лук в крупных сетях супермаркетов Украины. 1 килограмм лука, по данным "Минфина", стоит:
- Auchan 10,90 гривны;
- Novus 8,99 гривны;
- Metro 12,40 гривны;
- Megamarket 12,90 гривны;
- АТБ 9,89 гривны;
- Сильпо 9,90 гривны;
- Varus 8,90 гривны.
