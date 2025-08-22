Еще с прошлого года стоимость молочной продукции в Украине начала расти. На цены влияет целый ряд факторов от стоимости производства до влияния экспортного рынка на внутренний.

Что будет с ценами на молочную продукцию в ближайшее время?

Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в комментарии 24 Канала рассказала, что в середине августе 2025 года наблюдается снижение цен на практически все виды молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Так, молоко подешевело на 6% до 55,4 грн за литр, масло подешевело на 5% до 111 гривен за упаковку 200 граммов, кефир подешевел на 1% до 58,1 гривен за литр.

Светлана Литвин Руководитель аналитического отдела "Украинского клуба аграрного бизнеса" Безусловно экспорт влияет на ценообразование на внутреннем рынке. И, скорее всего, сейчас на снижение цен влияет исчерпание квот на экспорт сливочного масла в страны ЕС, которое ожидается в ближайшие дни. Все это "охлаждает" рынок и приводит к снижению цен как на молоко (сырье для производства масла), так и на само сливочное масло.

Обратите внимание! Однако, по мнению експертки, ожидать дальнейшего снижения цен не стоит, потому что экспорт молочных продуктов не останавливается, меняется его география и структура. Кроме того, по словам Светланы Литвин, вскоре начнется сезонное подорожание молока.

Журналисты 24 Канала исследовали средние цены на рынке молочной продукции: