Что будет с ценами на молочную продукцию в ближайшее время?
Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин в комментарии 24 Канала рассказала, что в середине августе 2025 года наблюдается снижение цен на практически все виды молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.
Читайте также Повлияет ли погода на нынешнюю стоимость картофеля: сколько стоит килограмм
Так, молоко подешевело на 6% до 55,4 грн за литр, масло подешевело на 5% до 111 гривен за упаковку 200 граммов, кефир подешевел на 1% до 58,1 гривен за литр.
Безусловно экспорт влияет на ценообразование на внутреннем рынке. И, скорее всего, сейчас на снижение цен влияет исчерпание квот на экспорт сливочного масла в страны ЕС, которое ожидается в ближайшие дни. Все это "охлаждает" рынок и приводит к снижению цен как на молоко (сырье для производства масла), так и на само сливочное масло.
Обратите внимание! Однако, по мнению експертки, ожидать дальнейшего снижения цен не стоит, потому что экспорт молочных продуктов не останавливается, меняется его география и структура. Кроме того, по словам Светланы Литвин, вскоре начнется сезонное подорожание молока.
Журналисты 24 Канала исследовали средние цены на рынке молочной продукции:
- Молоко Яготинское 2,6%, 900 миллилитров – 57,87 гривны;
- Масло Крестьянское 72,5%, 200 граммов – 111,12 гривны;
- Кефир Крестьянский 2,5%, 950 миллилитров – 58,73 гривны;
- Сыр твердый Комо традиционный 50%, 1 килограмм – 489 гривен;
- Сметана Президент 15%, 350 граммов – 48,49 гривны.