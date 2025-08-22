Ще з минулого року вартість молочної продукції в Україні почала рости. На ціни впливає ціла низка чинників від вартості виробництва до впливу експортного ринку на внутрішній.

Що буде з цінами на молочну продукцію найближчим часом?

Керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин у коментарі 24 Каналу розповіла, що у середині серпні 2025 року спостерігається зниження цін на практично всі види молочної продукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця.

Читайте також Чи вплине погода на цьогорічну вартість картоплі: скільки коштує кілограм

Так, молоко здешевшало на 6% до 55,4 грн за літр, масло здешевшало на 5% до 111 гривень за упаковку 200 грамів, кефір здешевшав на 1% до 58,1 гривень за літр.

Світлана Литвин Керівниця аналітичного відділу "Українського клубу аграрного бізнесу" Безумовно експорт впливає на ціноутворення на внутрішньому ринку. І, швидше за все, наразі на зниження цін впливає вичерпання квот на експорт вершкового масла в країни ЄС, яке очікується найближчими днями. Все це "охолоджує" ринок та призводить до зниження цін як на молоко (сировину для виробництва масла), так і на саме вершкове масло.

Зверніть увагу! Однак, на думку експертки, очікувати подальшого зниження цін не варто, бо експорт молочних продуктів не зупиняється, змінюється його географія та структура. Окрім того, за словами Світлани Литвин, незабаром розпочнеться сезонне здорожчання молока.

Журналісти 24 Каналу дослідили середні ціни на ринку молочної продукції: