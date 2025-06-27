В Украине снизились цены на молоко: что этому поспособствовало

Во второй половине июня в Украине снизились цены на молоко-сырье. Падение стоимости происходит на фоне слабого спроса на внутреннем рынке и сокращения экспорта после восстановления со стороны ЕС квот и пошлин.

Почему молоко начало дешеветь

Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 23 июня составила 16 гривен за килограмм без НДС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциации производителей молока. Это на 17 копеек меньше, чем месяц назад.

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Высший сорт в среднем стоил 15,75 гривны за килограмм без НДС (-20 копеек). Средняя цена на молоко первого сорта также снизилась на 20 копеек осталась без изменений относительно второй половины мая и составила 15,45 гривны за килограмм без НДС. Таким образом, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,75 гривны за килограмм без НДС (-18 копеек по сравнению с предыдущим периодом).

Обратите внимание! В ассоциации объяснили, что на внутреннем рынке нет высокого спроса на молочные продукты и существуют излишки сырья. К тому же в июне рост цен на молоко сдерживает сокращение объемов экспорта биржевых товаров из-за отмены льготного режима торговли с ЕС.

Вероятно, квот должно хватить до конца лета. За первые десять дней с момента отмены АТЗ, Украина экспортировала в ЕС 137 тонн из 5833 тонн сгущенного молока в пределах квот, 254 тонны из 2917 тонн сухого молока и 185 тонн из 1750 тонн сливочного масла и обезвоженного молочного жира. Для сравнения, в мае Украина отгрузила в европейские страны 2,5 тысячи тонн масла,

– говорят специалисты АВМ.

Важно! Ситуация на отечественном молочном рынке осенью будет зависеть от результатов переговоров Украины с Еврокомиссией по увеличению квот или их отмены. Эксперты прогнозируют, что, в начале июля закупочные цены на молоко останутся без изменений, но в случае успеха переговоров с Еврокомиссией, вероятен пересмотр цен во второй половине июля в сторону увеличения.