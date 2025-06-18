Как отличаются цены в Украине и Германии

В украинском TikTok-блоге Mavista сравнили цены на продукты в Германии и в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на mavista.study. На своей странице украинцы опубликовали видео своих визитов в магазины сети Lidl в Германии и сравнили их с ценами в Украине.

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Какая стоимость продуктов в супермаркетах Украины и Германии:

куриные яйца, 10 штук – в Германии 105 гривен, в Украине 65 гривен;

– в Германии 105 гривен, в Украине 65 гривен; хлеб, 500 грамм – в Германии 76 гривен, в Украине 33 гривны;

– в Германии 76 гривен, в Украине 33 гривны; молоко, 1 литр – в Германии 40 гривен, в Украине 41 гривна;

– в Германии 40 гривен, в Украине 41 гривна; бананы, 1 килограмм – в Германии 62 гривны, в Украине 64 гривны;

– в Германии 62 гривны, в Украине 64 гривны; помидоры, 1 килограмм 1 килограмм – в Германии 70 гривен, в Украине 104 гривны;

– в Германии 70 гривен, в Украине 104 гривны; твердый сыр, 1 килограмм 1 килограмм – в Германии 239 гривен, в Украине 450 гривен.

Стоимость продуктов в Украине и Германии отличается довольно заметно. Однако некоторые продукты, которые в Украине достаточно дорогие, в Германии могут быть значительно дешевле.