Стоимость огурцов на рынках Украины продолжает расти, несмотря на сезон этих овощей. Однако для подорожания есть довольно весомая причина, которая может в дальнейшем повлиять на ценовую динамику.

Что будет дальше со стоимостью огурцов?

Представители тепличных комбинатов в Украине сообщают, что планируют начать сбор урожая огурцов нового оборота уже в первой декаде августа текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Этот фактор может кардинально повлиять на нынешние ценовые тенденции в этом сегменте.

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Однако пока предложение овощей на внутреннем рынке остается ограниченным, что позволяет продавцам и дальше поднимать отпускные цены на свою продукцию, констатируют аналитики. По словам ключевых игроков рынка, поддержку цен также оказывает стабильный спрос на огурцы со стороны покупателей, что является традиционным для этого периода.

Какие причины подорожания огурцов?

Только за прошедшую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 16%, и сегодня местные тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию в диапазоне 30 – 50 гривен за килограмм (0,72 – 1,20 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей. подорожание, спрос на огурцы на украинском рынке остается стабильным.

Резкие температурные перепады, зафиксированы в стране в июле, спровоцировали распространение болезней огурца, что привело к проблемам с выборками овощей, выращиваемых в открытом грунте. Также к общему сокращению предложения огурцов на внутреннем рынке привела жаркая и засушливая погода, которая имела место в большинстве регионов Украины во второй половине июля текущего года.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что несмотря на очередной рост цен в сегменте тепличного огурца, сейчас данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем на 15% дешевле, чем в августе 2024 года.