Огурцы продолжают стремительно дорожать: какие цены в магазинах Украины
Тепличные огурцы на этой неделе продолжили дорожать на плодоовощном рынке Украины. Это подорожание является довольно логичным и предсказуемым и связано с сезонным сокращением предложения.
Почему растут цены на огурцы?
На этой неделе украинские тепличные комбинаты в очередной раз повысили отпускные цены на огурцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Основной причиной резкого подорожания стало сезонное сокращение предложения овощей в местных хозяйствах.
Читайте также Картофель начал дорожать: сколько стоит килограмм в супермаркете
Кроме того, подталкивает цены вверх отсутствие конкуренции со стороны импорта и очень высокий спрос местных оптовых компаний и розничных сетей. Сезон реализации огурцов в украинских тепличных комбинатах близок к завершению. Хозяйства сейчас проводят зачистку в теплицах, поэтому предлагают свою продукцию преимущественно мелким оптом.
Эксперты отмечают, что качество огурцов в последних выборках значительно снизилось, но это не мешает продавцам повышать отпускные цены в этом сегменте. Так, только с начала текущей недели цена на эту продукцию выросла в среднем на 21%, и сегодня оптовые цены на эти овощи озвучиваются в диапазоне 90 – 110 гривен за килограмм (2,16 – 2,63 доллара за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий.
Обратите внимание! Аналитики добавляют, что сейчас стоимость тепличных огурцов в Украине уже в среднем на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая ситуация на украинском рынке, по мнению экспертов, может привести к тому, что импортеры начнут поставки этой продукции из Турции уже на следующей неделе. В таком случае цены на огурцы из местных хозяйств могут приостановить рост под давлением более дешевой импортной продукции.
Сколько стоят огурцы в супермаркетах?
На данный момент, по данным "Минфина", цены за килограмм огурцов в магазинах сложились такие:
- Novus 129,00 гривны;
- Metro 135,10 гривны;
- АТБ 109,89 гривны;
- Сильпо 145,20 гривны;
- Varus 109,90 гривны.
В Украине выросла стоимость лука: какая цена в магазине?
Цена на лук в Украине выросла на 12% из-за неблагоприятных погодных условий, осложнивших уборку урожая.
В супермаркетах цены на лук варьируются от 7,89 до 10,90 гривны за килограмм.