Огірки продовжують стрімко дорожчати: які ціни у магазинах України

Тепличні огірки цього тижня продовжили дорожчати на плодоовочевому ринку України. Це здорожчання є доволі логічним та передбачуваним і пов'язане з сезонним скороченням пропозиції.

Чому ростуть ціни на огірки?

Цього тижня українські тепличні комбінати вкотре підвищили відпускні ціни на огірки, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основною причиною різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Крім того, підштовхує ціни вгору відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих гуртових компаній та роздрібних мереж. Сезон реалізації огірків в українських тепличних комбінатах близький до завершення. Господарства зараз проводять зачистку в теплицях, тому пропонують свою продукцію переважно дрібним гуртом.

Експерти зазначають, що якість огірків в останніх вибірках значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті. Так, тільки з початку поточного тижня ціна на цю продукцію зросла в середньому на 21%, і сьогодні гуртові ціни на ці овочі озвучуються в діапазоні 90 – 110 гривень за кілограм (2,16 – 2,63 долара за кілограм), залежно від якості та обсягів партій.

Зверніть увагу! Аналітики додають, що нині вартість тепличних огірків в Україні вже в середньому на 11% вища, ніж за аналогічний період минулого року. Така ситуація на українському ринку, на думку експертів, може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції з Туреччини вже наступного тижня. У такому разі ціни на огірки з місцевих господарств можуть призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції.

Скільки коштують огірки у супермаркетах?

На цю мить, за даними "Мінфіну", ціни за кілограм огірків у магазинах склалися такі:

Novus 129,00 гривні;

129,00 гривні; Metro 135,10 гривні;

135,10 гривні; АТБ 109,89 гривні;

109,89 гривні; Сільпо 145,20 гривні;

145,20 гривні; Varus 109,90 гривні.

