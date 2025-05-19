Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю: обзор рынка Украины

Стоимость овощей и фруктов на украинском рынке менялась довольно разнопланово. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса.

Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

По словам аналитиков, наибольшее снижение активности наблюдалось у участников из Украины, где запасы прошлогодней продукции подошли к концу, а сезон ранней продукции пока только начинается, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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В Украине продолжает дорожать прошлогодняя свекла свекла (подорожала с 22 – 32 до 30 – 33 гривен за килограмм), одновременно цены на раннюю продукцию снизились. Также дешевле, чем на предыдущей неделе, продавалась ранняя морковь (подешевела с 60 – 70 до 55 – 60 гривен за килограмм).

Низкий спрос привел к снижению цен на помидоры (с 60 – 105 до 55 – 90 гривен за килограмм), одновременно с этим подешевели огурец (с 50 – 75 до 25 – 70 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 120 – 125 до 115 – 120 гривен за килограмм). Цены на цветную капусту выросли (с 60 – 70 до 80 – 90 гривен за килограмм), а пекинка стала дешевле (с 35 – 45 до 35 – 45 до 35 40 гривен за килограмм).

Снижение предложения редиса позволило продавцам повысить цены (с 20 – 25 до 25 – 30 гривен за килограмм). Кабачок и баклажан при этом также подорожали. В сегменте зелени, за исключением укропа, который подорожал (с 120 – 160 до 150 – 180 гривен за килограмм), стоимость продукции снижалась.

Обратите внимание! Цены в фруктово-ягодном сегменте сохранились лишь на уровне предыдущего периода. Исключение составил лишь земляника, подорожавшая (с 180 – 230 до 215 – 245 гривен за килограмм), продажи которой в результате похолодания снизились.