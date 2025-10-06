В Украине уже почти завершился сезон сбора фруктов, что существенно повлияло на рост стоимости большинства позиций. В то же время завершение сезона сбора овощей снизило цену на них из-за увеличения предложения на рынке.

Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю?

В Украине вторую неделю подряд дешевеет лук лук (7 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Рост предложения белокочанной капусты заставляет продавцов также снижать отпускные цены (8 – 12 гривен за килограмм).

Стоимость моркови (10 – 12 гривен за килограмм) и картофеля (11 – 14 гривен за килограмм) стабилизировалась, в результате разброс цен уменьшился. Продолжают расти цены на огурец (35 – 50 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачок (18 – 45 гривен за килограмм) и баклажан (38 – 45 гривен за килограмм).

Цветная и пекинская капуста подорожали, а цены на брокколи снизились (40 – 55 гривен за килограмм). В сегменте зелени подорожала зеленый лук (70 – 200 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен на малину (220 – 420 гривен за килограмм) и голубику (180 – 420 гривен за килограмм). Также подорожал нектарин (60 – 110 гривен за килограмм). Арбуз продолжил дешеветь (6 – 15 гривен за килограмм), а цены на дыню начали расти. Раннее яблоко подешевело (17 – 45 гривен за килограмм), а диапазон цен на виноград сократился.

