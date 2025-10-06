В Україні вже майже завершився сезон збору фруктів, що суттєво вплинуло на зростання вартості більшості позицій. Водночас завершення сезону збирання овочів знизило ціну на них через збільшення пропозиції на ринку.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень?

В Україні другий тиждень поспіль дешевшає цибуля (7 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Зростання пропозиції білокачанної капусти змушує продавців також знижувати відпускні ціни (8 – 12 гривень за кілограм).

Вартість моркви (10 – 12 гривень за кілограм) та картоплі (11 – 14 гривень за кілограм) стабілізувалася, в результаті розкид цін зменшився. Продовжують зростати ціни на огірок (35 – 50 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися кабачок (18 – 45 гривень за кілограм) та баклажан (38 – 45 гривень за кілограм).

Цвітна та пекінська капуста подорожчали, а ціни на броколі знизилися (40 – 55 гривень за кілограм). У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля (70 – 200 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Фруктово-ягідний сегмент відзначився різким зростанням цін на малину (220 – 420 гривень за кілограм) та лохину (180 – 420 гривень за кілограм). Також подорожчав нектарин (60 – 110 гривень за кілограм). Кавун продовжив дешевшати (6 – 15 гривень за кілограм), а ціни на диню почали зростати. Раннє яблуко подешевшало (17 – 45 гривень за кілограм), а діапазон цін на виноград скоротився.

