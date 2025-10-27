Овощи продолжают дорожать: как изменились цены за неделю

Стоимость сезонных овощей закономерно продолжает расти на украинском плодоовощном рынке. Так, цены на помидоры, лук и морковь заметно выросли за прошедшую неделю

Как изменились цены на овощи?

В Украине снова начали дорожать морковь (9 – 10 гривен за килограмм) и столовая свекла (8 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Дешевле, чем неделей ранее, продавались картофель (10 – 12 гривен за килограмм) и белокочанная капуста (9 – 11 гривен за килограмм).

В то же время отпускные цены на лук выросли (8 – 12 гривен за килограмм). Продолжают стремительно дорожать огурцы (90 – 130 гривен за килограмм), третью неделю подряд растут цены на помидоры (45 – 95 гривен за килограмм), вторую – на сладкий перец (60 – 95 гривен за килограмм).

Пекинская капуста подешевела (20 – 30 гривен за килограмм), брокколи подорожала (45 – 55 гривен за килограмм), а разброс цен на цветную сократился (33 – 37 гривен за килограмм). Продолжает расти стоимость килограмма кабачка и баклажана. В сегменте зелени подорожала зеленый лук и салат.

Что с ценами на овощи?

Во фруктовом сегменте продолжают расти цены на грушу (45 – 110 гривен за килограмм). После подорожания на предыдущей неделе, цены на арбуз (8 – 15 гривен за килограмм) и дыню (25 – 40 гривен за килограмм) снизились.

Обратите внимание! В сегменте импортных фруктов подросли цены на лимон (100 – 120 гривен за килограмм) и банан (58 – 65 гривен за килограмм), одновременно стоимость апельсина снизилась (60 – 75 гривен за килограмм).

