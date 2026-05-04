Огурцы падают, лук дорожает: свежий обзор цен на овощи и фрукты: свежий обзор цен на овощи и фрукты

В Украине фиксируют разнонаправленную динамику цен на овощи и фрукты. Продукция нового урожая дешевеет, тогда как остатки прошлогодней – наоборот дорожают.

Новый урожай давит на цены, старый – дорожает

На украинском рынке продолжают дешеветь овощи нового урожая, в частности продукция "борщевого набора", сообщает EastFruit. В то же время остатки прошлогодних овощей постепенно растут в цене из-за сокращения запасов.

Смотрите также Заморозки угрожают фруктам: что ждет урожай персиков и абрикос

В частности, подорожал репчатый лук (с 5 – 8 до 7 – 9 гривен за килограмм), который еще с февраля демонстрировал спад. Также выросли цены на пекинскую (с 45 – 50 до 50 – 55 гривен за килограмм) и цветную капусту (с 200 – 220 до 180 – 200 гривен за килограмм).

В то же время огурцы дешевеют уже третью неделю подряд (с 55 – 80 до 45 – 80 гривен за килограмм), а помидоры также потеряли в цене (с 160 – 180 до 105 – 140 гривен за килограмм). Продавцы вынуждены снижать стоимость баклажанов і кабачков из-за более слабого спроса и увеличения предложения. Вторую неделю подряд дешевеет и редис (с 58 – 65 до 35 – 65 гривен за килограмм).

В сегменте зелени ситуация смешанная: подорожали зеленый лук, петрушка и щавель, тогда как укроп, салат і руккола стали более доступными для потребителей.

Фрукты дорожают, но не все одинаково

В отличие от овощного сегмента, рынок фруктов и ягод преимущественно демонстрирует рост цен. Больше всего подорожала земляника садовая (с 160 – 250 до 200 – 300 гривен за килограмм), которая традиционно остается чувствительной к сезонным факторам.

Также повысились цены на импортные фрукты – лимоны, мандарины и киви. Это может быть связано с логистическими издержками и ограниченным предложением.

Ценовая ситуация с грушами стала более разнообразной – диапазон стоимости расширился (с 50 – 130 до 40 – 135 гривен за килограмм), тогда как на яблоки, наоборот, сузился (с 18 – 50 до 22 – 45 гривен за килограмм). В целом рынок остается нестабильным и реагирует на изменение сезонного предложения и спроса.

Огурцы стремительно дешевеют третью неделю подряд: какие цены в супермаркетах?

На рынке тепличных огурцов в Украине сохраняется тенденция к снижению цен. Ключевыми причинами стали сезонное увеличение предложения и медленные темпы продаж.

Цены на тепличные огурцы в Украине в Украине падают из-за роста предложения и слабого спроса, предлагаются по 40 – 70 гривен за килограмм.

Теплая погода ускорила созревание огурцов, что дополнительно увеличило объемы на рынке и заставило фермеров снижать цены.

В результате фермеры вынуждены снижать цены, чтобы избежать накопления продукции. Если спрос не вырастет, тенденция к удешевлению может сохраниться и в дальнейшем.