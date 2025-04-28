В Украине изменились цены на овощи: что подорожало за неделю

На украинских рынках растут цены на популярные овощи. Повышение стоимости провоцируют в основном традиционные сезонные факторы, которые повторяются ежегодно.

Какие овощи и фрукты подорожали за неделю

В Украине на прошлой неделе продолжили расти цены на столовую свеклу, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Так, фермеры предлагают килограмм по оптовым ценам в 22 – 32 гривны за килограмм по сравнению с 20 – 30 гривнами на прошлой неделе.

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Ограниченное предложение качественной моркови также позволило местным фермерам повысить отпускные цены на этот овощ с 30 – 40 до 30 – 50 гривен за килограмм. Рост объемов выборки огурца огурца в местных тепличных комбинатах и существенные запасы румынской продукции привели к обвалу цен на огурец с 80 – 100 гривен за килограмм на прошлой неделе до 27 – 60 гривен за килограмм сейчас.

При этом подешевели томат (с 90 – 100 до 90 – 95 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 170 – 185 до 100 – 150 гривен за килограмм).

Начали снижаться цены на пекинскую (с 65 – 75 до 50 – 65 гривен за килограмм) и цветную капусту (с 110 – 120 до 90 – 110 гривен за килограмм). Дешевле, чем неделей ранее, продавались редис (с 50 – 75 до 45 – 50 гривен за килограмм) и кабачок (со 100 – 110 до 50 – 100 гривен за килограмм). В сегменте зелени снизилась стоимость укропа (с 170 – 200 до 170 – 185 гривен за килограмм) и салата (с 70 – 80 до 55 – 75 гривен за килограмм). А вот цены на чеснок продолжили расти (с 130 – 170 до 140 – 170 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Во фруктовом сегменте продолжает дорожать яблоко (с 30 – 42 до 33 – 43 гривен за килограмм). Подросли цены на грушу (с 65 – 100 до 65 – 130 гривен за килограмм) и виноград (с 110 – 250 до 175 – 250 гривен за килограмм). Сузился диапазон цен на апельсин (с 65 – 125 до 95 – 120 гривен за килограмм).