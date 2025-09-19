В Украине и Европе цены на подсолнечное масло достигают максимальных значений за последние годы. Аграрии уже говорят о довольно печальной тенденции, что урожаи подсолнечника будут ухудшаться.

Цены на масло достигли рекордных значений

В Украине и Европе растут цены на подсолнечное масло на фоне прогнозов более низкой урожайности после жаркого и засушливого лета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В Украине ожидается, что урожайность подсолнечника будет ниже пятилетнего среднего уровня "в основном из-за засухи на юге, где сосредоточено большинство посевов".

В Европе наблюдаются подобные проблемы: по данным французского Министерства сельского хозяйства, ведущий производитель – Франция – прогнозирует падение урожая на 15% ниже пятилетнего среднего показателя. Аналитическая компания Strategie Grains оценивает, что Европа может собрать худший урожай подсолнечника за последнее десятилетие – около 8,3 миллиона тонн.

В лучшем случае это будет плохой урожай, в худшем – катастрофический,

– отметил аналитик компании Винсент Брак.

Цены на подсолнечное масло во французских портах торгуются близко к самым высоким уровням с ноября 2022 года, тогда как украинские цены приближаются к пятимесячному максимуму. Рост цен отражает опасения относительно урожая 2025/26 маркетингового года, ведь Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника, по данным Министерства сельского хозяйства США.

Что будет с ценами на подсолнечное масло дальше?

Цены на растительные масла уже достигли самого высокого уровня с июля 2022 года по индексу основных пищевых продуктов ФАО, что усиливает давление на продовольственную инфляцию, которая оставалась на двухлетнем максимуме. Ограниченные поставки растительных масел, таких как пальмовое и рапсовое, также способствовали росту цен.

По данным Всемирного банка, в августе подсолнечное масло было самым дорогим среди растительных масел. Покупатели реагируют на это, осуществляя меньшие, поэтапные закупки вместо того, чтобы делать большие запасы на несколько месяцев, отметил старший рыночный журналист агентства Expana Кайл Голланд.

Обычно мы бы уже покрыли 50–60% потребностей, но сейчас закупки для покрытия спроса до декабря могут составлять лишь около 30%,

– сказал он.

Некоторые производители также начинают менять рецептуры продуктов, чтобы уменьшить использование подсолнечного масла, однако это пока ограничено.

