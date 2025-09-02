В России падение производства масла

Только в августе этого года производство подсолнечного масла в России упало на 11%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД. Производство других растительных масел также падает.

В условиях огромных затрат на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий,

– рассказывают специалисты Центра.

Так, убытки масличных заводов достигли 20%, что приводит к их остановке. При этом российское правительство вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.

Важно! Реальное состояние экономики России пытаются скрыть пропагандисты. Они утверждают об "устойчивом развитии в современных геополитических реалиях". Но деградация экономики становится все более ощутимой для большинства россиян.

