В России падение производства масла
Только в августе этого года производство подсолнечного масла в России упало на 11%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД. Производство других растительных масел также падает.
В условиях огромных затрат на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий,
– рассказывают специалисты Центра.
Так, убытки масличных заводов достигли 20%, что приводит к их остановке. При этом российское правительство вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.
Важно! Реальное состояние экономики России пытаются скрыть пропагандисты. Они утверждают об "устойчивом развитии в современных геополитических реалиях". Но деградация экономики становится все более ощутимой для большинства россиян.
Украинское подсолнечное масло потеснило российское в Индии
- Индия увеличила закупки украинского подсолнечного масла, вытеснив российское масло с рынка.
- За сентябрь-июль 2024/25 маркетингового года Индия закупила 767 тысяч тонн украинского масла, что на 55% больше по сравнению с предыдущим сезоном.
- Индия постепенно возвращает себе статус ключевого рынка сбыта украинского подсолнечного масла.