Экспорт масла в Индию достиг рекорда

В июле 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 464 тысячи тонн подсолнечного масла, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Это на 47% больше, чем в июне, что стало одним из самых высоких показателей сезона.

Обратите внимание! Основным драйвером роста стал ЕС, куда отправили 206 тысячи тонн (+43% к июню). Индия также продолжила наращивать закупки – в июле объем поставок достиг 121 тысяча тонн, что является максимумом с ноября 2023 года. За 11 месяцев сезона экспорт украинского масла составил 4,58 миллиона тонн, что на 24% меньше, чем в прошлом году, и является вторым самым низким показателем с 2016/17 маркетингового года.

В то же время за сентябрь-июль в Индию было отгружено 767 тысячи тонн украинского масла (+55% к аналогичному периоду прошлого сезона) – рекорд с начала войны. Доля Украины на индийском рынке выросла до 23% против 12% в прошлом году, хотя первое место удерживает российское масло (58%), а аргентинское стабильно занимает 12 – 13%, несмотря на падение объемов на 30%.

Важно! В целом Индия в сентябре-июле сократила импорт подсолнечного масла до 2,28 миллиона тонн (-22%) из-за снижения предложения из Причерноморья, но увеличила закупки соевого масла до 3,76 миллиона тонн (+59%) благодаря более выгодным ценам.