В Україні та Європі ціни на соняшникову олію сягають максимальних значень за останні роки. Аграрії вже говорять про доволі сумну тенденцію, що врожаї соняшника будуть погіршуватись.

Ціни на олію сягнули рекордних значень

В Україні та Європі зростають ціни на соняшникову олію на тлі прогнозів нижчої врожайності після спекотного й посушливого літа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. В Україні очікується, що врожайність соняшнику буде нижчою за п'ятирічний середній рівень "в основному через посуху на півдні, де зосереджено більшість посівів".

У Європі спостерігаються подібні проблеми: за даними французького Міністерства сільського господарства, провідний виробник – Франція – прогнозує падіння врожаю на 15% нижче п'ятирічного середнього показника. Аналітична компанія Strategie Grains оцінює, що Європа може зібрати найгірший врожай соняшнику за останнє десятиліття – близько 8,3 мільйона тонн.

У кращому випадку це буде поганий врожай, у гіршому – катастрофічний,

– зазначив аналітик компанії Вінсент Брак.

Ціни на соняшникову олію у французьких портах торгуються близько до найвищих рівнів з листопада 2022 року, тоді як українські ціни наближаються до п'ятимісячного максимуму. Зростання цін відображає побоювання щодо врожаю 2025/26 маркетингового року, адже Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, за даними Міністерства сільського господарства США.

Що буде з цінами на соняшникову олію далі?

Ціни на рослинні олії вже досягли найвищого рівня з липня 2022 року за індексом основних харчових продуктів ФАО, що підсилює тиск на продовольчу інфляцію, яка залишалася на дворічному максимумі. Обмежені постачання рослинних олій, таких як пальмова та ріпакова, також сприяли зростанню цін.

За даними Світового банку, у серпні соняшникова олія була найдорожчою серед рослинних олій. Покупці реагують на це, здійснюючи менші, поетапні закупівлі замість того, щоб робити великі запаси на кілька місяців, зазначив старший ринковий журналіст агенції Expana Кайл Голланд.

Зазвичай ми б уже покрили 50–60% потреб, але зараз закупівлі для покриття попиту до грудня можуть складати лише близько 30%,

– сказав він.

Деякі виробники також починають змінювати рецептури продуктів, щоб зменшити використання соняшникової олії, проте це поки що обмежено.

