В Украине замедляется продовольственная инфляция. Однако, она остается довольно высокой. В частности, это может увидеть по ценам на продукты.

Как изменились цены производителей в Украине?

Цены в области производства пищевых продуктов, напитков, а также табачных изделий выросли на 18,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Обратите внимание! В Украине цены в сфере производства продуктов, напитков и табачных изделий увеличились, по состоянию на июль 2025 года, на 17,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пределами страны эти изменения достигли 22,9%.

Как росли цены производителей промышленной продукции:

больше всего подорожало мясо и мясные продукты , в целом на – 25,1%, в пределах Украины – 25,4%.

, в целом на – 25,1%, в пределах Украины – 25,4%. молочные продукты – цены увеличились на 18,4%, внутри Украины на 19%;

– цены увеличились на 18,4%, внутри Украины на 19%; хлеб, хлебобулочные, мучные изделия – рост составил 16,1%, в Украине – на 15,7%;

– рост составил 16,1%, в Украине – на 15,7%; напитки подорожали на 9,8%, в пределах Украины увеличение достигло – 9,8%.

В то же время цены производителей сахара снизились на 6,9% в целом. А в пределах Украины это снижение достигло аналогично – 6,9%.

Заметьте! Оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 4,7%, если сравнивать с июлем прошлого года. Это увеличение будет ощутимо "на прилавках" через несколько месяцев.