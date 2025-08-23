Как изменились цены производителей в Украине?
Цены в области производства пищевых продуктов, напитков, а также табачных изделий выросли на 18,9% по сравнению с июлем прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
Обратите внимание! В Украине цены в сфере производства продуктов, напитков и табачных изделий увеличились, по состоянию на июль 2025 года, на 17,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пределами страны эти изменения достигли 22,9%.
Как росли цены производителей промышленной продукции:
- больше всего подорожало мясо и мясные продукты, в целом на – 25,1%, в пределах Украины – 25,4%.
- молочные продукты – цены увеличились на 18,4%, внутри Украины на 19%;
- хлеб, хлебобулочные, мучные изделия – рост составил 16,1%, в Украине – на 15,7%;
- напитки подорожали на 9,8%, в пределах Украины увеличение достигло – 9,8%.
В то же время цены производителей сахара снизились на 6,9% в целом. А в пределах Украины это снижение достигло аналогично – 6,9%.
Заметьте! Оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 4,7%, если сравнивать с июлем прошлого года. Это увеличение будет ощутимо "на прилавках" через несколько месяцев.
Как изменились цены на продукты в Украине?
Как показывает статистика, за год (по состоянию на июль 2025) средние цены на продукты питания, а также безалкогольные напитки увеличились на 22,6%. В частности, ощутимый рост стоимости:
- мяса и мясопродуктов – увеличение на 24,2%;
- сливочное масло – подорожало на 27,8%;
- хлеб и хлебопродукты – подорожали на 16,4%.
Важно! Сахар подешевел на 5,4%.