Як змінились ціни виробників в Україні?

Ціни у галузі виробництва харчових продуктів, напоїв, а також тютюнових виробів зросли на 18,9% у порівнянні з липнем торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

Зверніть увагу! В Україні ціни у сфері виробництва продуктів, напоїв та тютюнових виробів збільшились, станом на липень 2025 року, на 17,7%, порівняно з аналогічним періодом торік. За межами країни ці зміни сягнули 22,9%.

Як зростали ціни виробників промислової продукції:

найбільше подорожчало м'ясо та м'ясні продукти , загалом на – 25,1%, в межах України – 25,4%.

, загалом на – 25,1%, в межах України – 25,4%. молочні продукти – ціни збільшились на 18,4%, всередині України на 19%;

– ціни збільшились на 18,4%, всередині України на 19%; хліб, хлібобулочні, борошняні вироби – зростання склало 16,1%, в Україні – на 15,7%;

– зростання склало 16,1%, в Україні – на 15,7%; напої подорожчали на 9,8%, в межах України збільшення сягнуло – 9,8%.

Водночас ціни виробників цукру знизились на 6,9% загалом. А в межах України це зниження сягнуло аналогічно – 6,9%.

Зауважте! Гуртові ціни виробників промислової продукції зросли на 4,7%, якщо порівнювати із липнем минулого року. Це збільшення буде відчутне "на прилавках" через декілька місяців.