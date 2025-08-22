На скільки подорожчає хліб у 2025?

Імовірно, у 2025 році хліб загалом подорожчає на 15 – 20%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Юрій Левченко Директор ТОВ "Київ Хліб" На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. Це зрозуміло, тому що зросли витрати, насамперед на сировину, тобто борошно, на енергоносії, заробітна плата зросла.

Зверніть увагу! За словами Левченко, зараз більшість українських пекарень працюють "в мінус" або на межі рентабельності.

Що відбуватиметься з хлібною галуззю в Україні?

Левченко каже, що попит на хліби простих рецептур у тоннах зріс. Разом з тим, знизились продажі пшеничних, булочних та здобних виробів. Відповідно, це означає, що зменшується попит на більш маржинальні продукти в тоннах.

Як каже Левченко, основними проблемами у цій галузі є:

вимивання обігових коштів у переробних підприємств, яке відбувається через зниження рентабельність виробництва;

складнощі з логістикою;

обмежений експорт;

відчутна тінізація ринку;

зниження купівельної спроможності громадян.

Не можна говорити, що наш ринок повністю в тіні. Йдеться про роботу за спрощеною системою оподаткування, про деякі схеми в оплаті праці. Тому продукт, який виробляється і продається за цінами, нижчими, ніж на 20%, – це серйозна конкуренція на ринку,

– зауважує Левченко.